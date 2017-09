Gentiloni a Mola di Bari, visita ad azienda aerospaziale Sitael

Bari (askanews) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Mola di Bari, ha visitato lo stabilimento della Sitael, azienda che opera nel settore aerospaziale.

Puntando sull'innovazione tecnologica l'industria italiana avrà "uno spazio nel mondo" ha voluto sottolineare il premier.

"Abbiamo visto come una impresa che ha radici fortissime in Puglia si sia proiettata in tutta Italia e nel mondo grazie alla capacità di innovare, grazie alla qualità dei nostri tecnici. E' un modello di quello che la Puglia può fare e un modello che ha utilizzato nel corso di questi anni diverse iniziative, diverse collaborazioni con le politiche pubbliche, sia con l'Agenzia spaziale italiana, sia utilizzando le diverse risorse messe a disposizione negli ultimi anni per chi fa innovazione: dal pacchetto industria 4.0 ad altre iniziative. Dobbiamo andare avanti su questo, rassicurati dal fatto che una impresa come questa ci dice che tenendo le radici nel proprio territorio si

può avere uno spazio nel mondo ed è il segreto della manifattura italiana", ha concluso Gentiloni.