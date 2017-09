Moda, Calvin Klein porta in passerella figlia di Cindy Crawford

New York (askanews) - Come due gocce d'acqua a 25 anni di distanza. La New York Fashion Week ha una nuova protagonista che si è imposta alla sfilata Calvin Klein Primavera Estate 2018. In passerella ha debuttato Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, che a solo 16 anni davvero ricorda la celebre mamma ai suoi esordi. Raf Simons l'ha voluta per la sfilata Calvin Klein in cui ha voluto giocare con i clichés americani e gli stereotipi del cinema di Hollywood.