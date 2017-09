Moda New York, la sfilata di Tory Burch ispirata a David Hicks

New York (askanews) - Alla New York Fashion Week vincono i colori, Tory Burch per la Primavera Estate 2018 sceglie di far sfilare le modelle in un giardino lussureggiante per una collezione ispirata al celebre designer David Hicks. Le sue stampe sono reintepretate sugli abiti delle modelle portando geometrie che ricordano gli anni '70.