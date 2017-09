11 settembre, Trump: garantiremo la sicurezza del nostro popolo

Roma, (askanews) - "Per le famiglie che sono con noi in questo anniversario, sappiamo che non passa un solo giorno che voi non pensiate ai vostri cari, strappati alle vostre vite. Oggi tutto il paese piange assieme a voi e con tutte le famiglie delle 2.977 anime innocenti che sono state assassinate dai terroristi": lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di una cerimonia al Pentagono in omaggio alle vittime dell'11 settembre, di cui ricorre oggi il 16esimo anniversario.

"Non potremo mai cancellare o riportare in vita le persone che abbiamo perso. Possiamo onorare il loro sacrificio impegnandoci a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza del nostro popolo", ha aggiunto.