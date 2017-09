Da tutto il mondo a Maranello per i 70 anni della Ferrari

Maranello (askanews) - In paese c'è tutto il calore del popolo ferrarista, quello dei bandieroni che i fan sventolano la domenica pomeriggio durante il campionato di Formula 1. Dentro al circuito di Fiorano c'è l'altra faccia, quella dei clienti miliardari che la Ferrari ha in tutto il mondo. Americani, tedeschi, giapponesi tutti accomunati dalla passione per le bellissime sportive di Maranello.

In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni del cavallino rampante si è tenuta anche una grande asta di organizzata da RM-Sotheby's in cui sono state vendute prestigiose rosse per cifre astronomiche ma anche oggetti in meno nobili come una borsa per attrezzi o un semplice libretto uso manutenzione. Ma c'è anche spazio per la beneficenza: la Ferrari Aperta è stata battuta a oltre 8 milioni e i proventi sono destinati a Save The Children.

All'asta il meglio degli esemplari usciti dal cancello della casa automobilistica di Maranello che continuano ad alimentare il settore dei collezionisti mondiali. In mezzo a tanta bellezza anche il grande Sebastian Vettel, che infiamma le platee negli autodromi, che ha salutato appassionati e fan della rossa.

Piero Ferrari, figlio del Drake, si è lasciato andare a emozionanti ricordi:

"La Ferrari ha fatto tante macchine che hanno emozionato, io sono legato alla 275, che mio padre per i 18 anni mi diede da provare, non me la regalò. A 18 anni non si dimentica di avere tra le mani il volante di una Ferrari. Ma come mio guardo sempre avanti, a cosa faremo e come ci miglioreremo".

Per il presidente di Fca, John Elkann, si tratta di "un evento straordinario". Ha chiuso l'asta l'a.d. di Ferrari e Fca, Sergio Marchionne.

La serata cominciata con l'Inno di Mameli eseguito dai cadetti dell'Accademia militate di Modena, si è conclusa con un concerto dei Jamiroquai, da sempre tra i fans più fedeli della Rossa.