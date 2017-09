Floris torna con "diMartedì" con la copertina di Gene Gnocchi

Roma (askanews) - Ci sarà la politica in primo piano nella quarta stagione di "di Martedì", il programma che Giovanni Floris conduce su la7. La struttura non cambierà: interviste, confronti, inchieste, satira, toccando oltre alla politica temi di società, cultura, consumi, alimentazione, salute. Ma la vera novità di quest'anno è il ritorno in esclusiva di Gene Gnocchi per la copertina del programma:

"La copertina sarà di Gene perché, anche là, ci siamo rivolti alla persona che la fece per prima a Ballarò, perché quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. E quindi andiamo da un vero professionista della satira, una persona molto intelligente e molto profonda, che iniziò con noi".

Se la campagna elettorale e le elezioni saranno al centro del racconto di "diMartedì", Floris ha assicurato: "Cercheremo di individuare problemi, di testare le leadership, e i programmi dei partiti politici, sulla concretezza, come facciamo, come chiave di lettura da sempre".

Il direttore de La7 Andrea Salerno ha rivelato che da quest'anno la rete sarà vista anche in Francia, Germania e Gran Bretagna. Alla domanda se c'è in vista l'arrivo a La7 di Milena Gabanelli, lui e Floris hanno risposto così:

"E' partito l'appello per tenerla in Rai, io ne potrei far partire uno per tenerla a La7"...."Chiaro, se non la vuole il servizio pubblico, magari... Anche La 7 fa molto servizio pubblico".