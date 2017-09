Maltempo a Roma, ironia social: cassonetti galleggianti e pinne

Roma, (askanews) - Non è una ricostruzione, sono immagini vere: un cassonetto viene trascinato via da un torrente d'acqua che si è formato domenica 10 settembre davanti al Colosseo a Roma; in sottofondo "My heart will go on" di Celin Dion, celebre colonna sonora di Titanic. Sui social si sprecano le ironie, dopo i danni provocati dal maltempo, con allagamenti in varie zone della Capitale e l'acqua che ha inondato alcune stazioni della metropolitana (nelle immagini la stazione di Repubblica).

In un'immagine che ha iniziato a girare su whatsapp e sui social network si vede la Piramide circondata dall'acqua e la scritta: "A Roma c'avemo tutto... Pure er Nilo!".

L'irriverente profilo Facebook de "Le più belle frasi di Osho" vede invece il mistico indiano che si lascia alle spalle un'auto immersa in un fiume d'acqua che grida: "Amò me tiri 'e pinne?".