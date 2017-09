Milano, 11 set. (askanews) -

Moda New York, Rihanna centaura e stilista per Fenty Puma

La collezione primavera estate 2018. Le immagini senza commento

New York (askanews) - Rihanna ha portato scompiglio nell'Upper East Side newyorkese dove ha presentato la collezione Fenty Puma by Rihanna. La cantante ha stupito il pubblico presentandosi in versione centaura in sella a un bolide a due ruote in mezzo alle modelle che sfilavano con la sua collezione un po' kitsch e un po' sportiva, ma di sicuro impatto.