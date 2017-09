Moda New York, Victoria Beckham sempre più stilosa

New York (askanews) - Victoria Beckham è ormai lontanissima dal clichè della Posh Spice, ora è una stilista affermata con un stile molto definito ed elegante. A New York ha presentato la collezione primavera estate 2018 che riflette il potere multiforme della femminilità con elementi morbidi, semplici ma non scontanti. Victoria si è imposta nel fashion system con uno stile fluido nel segno del bisogno di libertà con abiti, gonne lunghe e pantaloni dai colori pastello. Grande attenzione ai materiali: in primo piano cr pe, seta e organza.