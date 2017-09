Nek, Max Pezzali e Renga in tour insieme: "Ci mettiamo in gioco"

Milano (askanews) - Un tour insieme nel 2018, anticipato in radio dal singolo "Duri da battere", che esce oggi: è il nuovo progetto musicale annunciato in conferenza stampa a Milano da Nek, Max Pezzali e Francesco Renga. Dal 20 gennaio i tre artisti, che sono amici da tempo e hanno ciascuno 25 anni di carriera alle spalle, saranno insieme sui palchi dei palasport italiani: la prima data del "Nek, Max, Renga il tour" sarà all'Unipol Arena di Bologna.

"Più che un progetto è un modo di condividere tra di noi e con chi vorrà davanti al palco un percorso: vedrete tre individui che sono un'unica persona, saremo sempre sul palco e ci rivolgeremo al nostro pubblico che è trasversale e conosce tutti e tre" ha detto Nek.

In concerto ognuno giocherà anche con il repertorio dell'altro.: uno spettacolo "completamente nuovo per tutti e tre" come lo ha definito Renga.

"Volevamo metterci in gioco sul palco non più con il solito disco che esce e la scaletta per un tour da soli ma con qualcosa che si viene a vedere una sola volta nella vita" ha detto Renga.

Max Pezzali ha parlato di "pubblici cugini" tra i tre cantanti e poi ha scherzato:

"Con loro così piacenti e belli io ho il compito di portare gli uomini mentre le donne li adorano io intrattengo".

Nel lyric video che accompagna l'uscita del singolo compaiono dei personaggi celebri, tra cui Barack Obama: sono tutti dei sognatori, è una celebrazione del sogno di cambiare e rendere le cose migliori, hanno spiegato gli artisti, che non escludono la possibilità di fare un disco insieme dopo il tour.