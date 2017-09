Nubifragi a Roma, crolla una pensilina al Foro Italico: 2 feriti

Roma, (askanews) - Il maltempo si è abbattuto in maniera pesantissima anche sulla Capitale, con nubifragi ed acquazzoni che hanno provocato disagi, allagamenti di strade e perfino dei crolli. Nella giornata di domenica 10 settembre sono stati un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.

Da queste immagini dei Vigili del Fuoco, il crollo di una pensilina di un distributore di benzina in via del Foro Italico: rimasta leggermente ferita una coppia in auto.