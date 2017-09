Papa si ferisce, ematoma sotto l'occhio. Poi lascia la Colombia

Roma, (askanews) - Termina il viaggio di Papa Francesco in Colombia. Dopo 5 giorni nel Paese sudamericano Bergoglio riparte e fa rientro a Roma, lasciando al Paese un messaggio di pace e riconciliazione. "Non fermiamoci a 'fare il primo passo', ma continuiamo a camminare insieme ogni giorno per andare incontro all'altro, nella ricerca dell'armonia e della fraternità", ha detto il Pontefice prima di salire sull'aereo.

Durante l'Angelus recitato a Cartagena, domenica 10 settembre, il Papa si è ferito, sbattendo il volto sul vetro della papamobile per una frenata improvvisa. Ha riportato un'ematoma sullo zigomo sinistro e un taglio sulla sopracciglia. Ma non si è scoraggiato, nonostante il vistoso bozzo, e ha proseguito nelle sue attività, stringendo mani, benedicendo bambini e salutando la folla accorsa per incontrarlo.

Il suo viaggio, col motto "Fare il primo passo", si è realizzato dopo che il Governo colombiano e le Farc hanno raggiunto l'anno scorso uno storico accordo di pace teso a porre fine a oltre mezzo secolo di guerra civile.