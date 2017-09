Per i suoi 35 anni Gabbani canta "O Surdato nnammurato" a Napoli

Roma, (askanews) - Nel giorno del suo 35esimo compleanno Francesco Gabbani è stato travolto dal calore di Napoli. Il cantautore di Carrara ha intonato tra gli applausi i versi di "O surdato nnammurato", uno dei brani più noti della canzone napoletana.

Euforia alle stelle al concerto che il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo ha tenuto all'arenile di Bagnoli a Napoli.

E poi il fuori-programma di una fan, che ha portato una piccola torta con le candeline per augurare buon compleanno a Gabbani.

Un gesto inaspettato e una serata intensa, che Francesco ha mostrato di gradire molto.

"Non me l'aspettavo, ve lo giuro... mi avete fatto una sorpresa incredibile. Non lo sapevo davvero, me ne sono accorto, lo giuro, quando sono sceso dal palco e Lorenzo, il maestro, si è messo a fare un accordo che non mi tornava, e invece no, l'avevate preparata insieme!", ha detto il cantante.