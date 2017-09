Venezia, Leone d'Oro a Del Toro. Rampling migliore attrice

Roma, (askanews) - Il Leone d'Oro della 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è andato a Guillermo Del Toro, per il film "The Shape of Water", un fantasy romantico che ha entusiasmato e convinto il pubblico e la giuria. Una fiaba con spunti horror ambientata durante la guerra fredda.

L'Italia si consola con la Coppa Volpi consegnata alla grandissima Charlotte Rampling per il film dell'italiano Andrea Pallaoro, che in Hannah consegna un ritratto doloroso di donna.

"Scegliere un film piuttosto che un altro - ha detto Annette Bening, presidente della giuria, sulla scelta del Leone d'oro - da una parte è eccitante, dall'altra sappiamo che ci sono persone che avremmo voluto onorare ma non abbiamo potuto onorare. Credo non sia giusto entrare nei dettagli delle nostre scelte, discusse privatamente. Voglio solamente dire che abbiamo rispettato tutti i registi. Certamente Ai Wei Wei e Frederick Wiseman sono dei giganti nel loro campo, li rispettiamo tutti e due enormemente e non è possibile consegnare a ciascuno un premio".

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione è andata invece a Kame El Bash per "The Insult" di Ziad Doueiri.