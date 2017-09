Al Salone di Francoforte Seat scommette su Arona, il nuovo suv

Francoforte, (askanews) - "Siamo qui a Francoforte con una grande novità: è un prodotto addizionale alla nostra gamma, è il secondo suv. Questo è il quarto prodotto nuovo che abbiamo lanciato negli ultimi 12 mesi: lo ha affermato il direttore di Seat Italia, l'italo-britannico Gianpiero Peter Wyhinny, intervistato durante il Salone dell'Auto a Francoforte.

"Il primo ingresso nel mondo dei suv era l'Ateca, che è stato un grande successo in questo periodo. Adesso abbiamo il fratellino dell'Ateca, che si chiama Arona. Questo è un segmento B, che è il segmento in maggiore crescita non solo in Italia ma anche in tutta Europa", ha sottolineato.

"La nostra offerta porta un quartiere di Barcellona, per quanto riguarda lo stile, nel mercato di questo segmento. E' possibile - ha proseguito - personalizzarla secondo il gusto del cliente. Le stesse tecnologie già introdotte sulla Leon, sui segmenti più alti, sono presenti anche in questo segmento in termini di connettività della vettura e di sistemi di sicurezza e di comfort".