Al via l'evento Apple con un omaggio a Steve Jobs

Cupertino (askanews) - Apple ha dato il via all'evento annuale in cui presenta i nuovi prodotti con un omaggio a Steve Jobs. "Steve ha dato tanto a noi e a me. Adesso lo spirito di Steve è nel Dna di Apple", ha detto l'amministratore delegato Tim Cook aprendo l'evento che per la prima volta si svolge nello Steve Jobs Theater di Cupertino, l'auditorium del nuovo campus in cui Apple sta trasferendo tutte le attività e i dipendenti.

"Amo sentire la sua voce e i suoi messaggi ispiratori è giusto che Steve apra il suo teatro" ha detto Cook, dopo aver ascoltato in silenzio nel teatro buio la voce registrata di Jobs che ha dato il via all'evento.