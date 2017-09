Argentina, Macrì riceve il premier israeliano Netanyahu

Roma, (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricevuto dal presidente argentino Mauricio Macrì nel secondo giorno della sua visita in Argentina.

Quello di Netanyahu è il primo tour di un capo di governo israeliano in America latina. Netanyahu ha in programma anche un incontro con la comunità ebraica argentina.

Israele cerca di allargare i suoi legami economici e commerciali con nuove regioni e di avvicinarsi a Paesi che possano votare in suo favore presso le istanze delle Nazioni Unite, dove lo Stato ebraico è spesso condannato per l'occupazione dei Territori palestinesi.

Il primo ministro si recherà anche in Colombia e Messico, per poi partecipare a New York all'Assemblea generale dell'Onu.