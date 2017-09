Bmw al Salone di Francoforte, da nuova X3 a concept del futuro

Francoforte, (askanews) - "Un salone di Francoforte esplosivo per il gruppo Bmw. Abbiamo volutamente creato il nostro claim 'Il futuro è oggi'. E in linea con questo claim abbiamo portato il presente e anche il futuro del gruppo Bmw". Il presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Sergio Solero, ha illustrato così le prospettive dello storico marchio tedesco, intervistato durante le giornate riservate alla stampa al Salone dell'Auto di Francoforte.

"Se partiamo dal lusso, abbiamo una nuova interpretazione del lusso con una forma di suv, la concept Bmw X7, ma poi abbiamo - e questo è il futuro - il presente, la nuova X3 che arriva sui mercati, anche sul mercato italiano a partire da novembre. La terza generazione del Suv X3 - ha proseguito Soler - che prende tutta la tecnologia del gruppo che abbiamo visto arrivare su serie 7 e serie 5, nuovo infotainment, sistemi di assistenza alla guida, connettività assoluta con il nostro eco-sistema digitale, sicuramente un'auto che incontrerà il favore del pubblico italiano".

"Andando nel mondo invece sportivo, tipico di Bmw, abbiamo il ritorno di un numero importante per Bmw, il numero 8, con la serie 8, che abbiamo visto a Villa d'Este, che arriverà anche in declinazione super sportiva M8 e in questo caso la presentiamo nella versione per le competizioni M8 Gte. Vettura di domani - ha concluso - ma vettura di oggi, la nuova M5, anche questa in arrivo nelle prossime settimane, una vettura super sportiva, per la prima volta con una trazione M X- Drive, quindi trazione integrale disinseribile. Due auto in una: o a trazione integrale o a trazione posteriore pura, per il piacere di guidare tipico di una vettura M".