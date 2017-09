Francoforte: Jaguar presenta nuovo suv E-Pace, punta su elettrico

Francoforte, (askanews) - Jaguar punta sul salone di Francoforte per presentare in anteprima il suo nuovo Suv che punta ad un pubblico più giovane, la E-Pace. Una vettura grintosa e sportiva come nella tradizione del marchio britannico, ma anche con le caratteristiche più tipiche del suv come ha spiegato Daniele Maver, ad Italia del gruppo Jaguar-Land Rover.

"Questo prodotto - ha detto - fonde una serie di caratteristiche importanti di Jaguar. Da una parte in termini di design ha alcune linee che sono quelle della F-pace che è il primo suv Jaguar che abbiamo lanciato un anno fa, dall'altra alcune altre caratteristiche come il disegno del faro, sono quelle della F-Type, che è la nostra sportiva. Questo non vuol dire solo riprendere il design, perché anche un po' le caratteristiche di questa macchina fondono un po' le due cose: da una parte la spaziosità e la capacità di affrontare terreni difficili di un Suv e dall'altra però rimane una Jaguar, una sportiva".

"Questa vettura - ha aggiunto - è stata lanciata un mese fa con un evento straordinario, un salto particolare con avvitamento che questa macchina ha fatto, proprio a dimostrare le caratteristiche versatili di questa vettura. La presentiamo oggi a Francoforte in anteprima e poi avremo una serie di eventi in Italia il 20 settembre a Milano durante la fashion week e poi al salone di Padova alla fine di ottobre".

Ma Jaguar punta anche sull'elettrico e a Francoforte scopre letteralmente la sua nuova I-Pace, una vettura totalmente elettrica presentata anche nella sua versione da corsa. Un nuovo tassello nella strada verso il tutto elettrico dal 2020.

Oltre a E-pace l'altra novità è la versione sportbrake della Jaguar Xf che è una versione che aggiunge versatilità a una vettura che ha avuto un successo importante in Italia e poi la versione definitiva della I-pace che sarebbe la nostra vettura Jaguar totalmente elettrica. Per questa manca più di un anno alla commercializzazione che sarà a fine 2018 però è una vettura veramente innovativa, perché non è una versione elettrica di una vettura esistente ma è una nuova vettura progettata per essere elettrica, quindi con delle batterie sulla parte bassa del pianale, grosso spazio davanti e dentro proprio perché il motore è di dimensioni molto ridotte. Questo rappresenta il nostro futuro perché come abbiamo annunciato dal 2020 ogni macchina avrà una versione elettrica o ibrida, perché questa è la direzione in cui stiamo andando".