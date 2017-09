Francoforte, Toyota: oltre 50% delle nostre vendite oggi è ibrido

Roma, (askanews) - "L'ibrido è la nostra proposta sul mercato. Quest'anno l'ibrido compie, la tecnologia Hybrid Toyota compie vent'anni, è una tecnologia che si sta sempre più affermando anche sul mercato italiano. Nel mondo oltre 11 milioni sono i clienti che hanno acquistato e guidano un ibrido, in Italia siamo arrivati a ben oltre 160.000": ad affermarlo è il marketing strategy director di Toyota Italia, Alberto Santilli, intervistato al Salone dell'auto di Francoforte.

"L'ibrido rappresenta oggi il punto più importante delle nostre vendite. Oggi oltre il 50% delle nostre vendite sono ibride, con alcuni modelli che stanno raggiungendo sicuramente punte di assoluta eccellenza. Parliamo dell'ultima nata in casa Toyota, il nostro C-Hr lanciato l'anno scorso che è entrato stabilmente nella top 3 del segmento, oltre il 95% delle vendite di C-Hr sono ibride. Yaris, la nuova Yaris, lanciata in questa primavera, siamo già oltre il 60%. E sia Auris, che rappresenta anch'essa oltre il 90%, e anche sui Rav4 ormai siamo ben oltre il 60% come ibrido. Quindi, l'ibrido è la nostra soluzione per quanto riguarda l'elettrificazione sul mercato", ha aggiunto il responsabile del marchio nipponico.