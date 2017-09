Il MUDEC di Milano celebra Amenofi II, faraone innovatore

Milano (askanews) - Un faraone importante, cui però finora era stata dedicata poca attenzione. Il MUDEC-Museo delle Culture di Milano riscopre Amenofi II, sovrano vissuto nel XV secolo a.C. Capace di unire le virtù guerresche a quelle di governo. L'egittologa Patrizia Piacentini, co-curatrice della mostra, ha descritto così la figura di Amenofi II.

"Ci è piaciuto, ci è sembrato fosse un faraone perfetto - ci ha detto - quello che oltre a fare battaglie e campagne militari, seguendo le orme del padre Thutmosi III, il più grande conquistatore dell'Egitto, aveva poi saputo instaurare un grande clima di pace, di serenità e di ricchezza nel suo Paese".

La mostra "Egitto - La straordinaria scoperta del faraone Amenofi II" presenta molti pezzi affascinanti: sculture, mummie, incisioni, monili. Fino a culminare nella ricostruzione della tomba del sovrano, dentro la quale siamo stati guidati da Christian Orsenigo, il secondo curatore dell'esposizione. "La ricostruzione - ci ha spiegato - è estremamente fedele, in scala quasi 1:1 e all'interno del sepolcro ricostruito sono stati posti gli oggetti principali ritrovati dall'archeologo che sono oggetti che provengono dal museo del Cairo".

A rendere possibile tutto ciò è stato il lavoro dell'archologo francese Victor Loret, i cui documenti originali sugli scavi sono di proprietà dell'Università degli Studi di Milano. E la figura del faraone e quella dello scopritore del suo sepolcro si intrecciano fino a formare quello che appare il più intrigante aspetto della mostra.

"Nella scultura - ha proseguito la professoressa Piacentini - il modo di rappresentare il faraone è abbastanza standardizzato, però Amenofi II sceglie di avere alcune varianti nel suo viso: molto sereno, un sorriso appena accennato, occhi naturali. Ma accanto a questa serenità un corpo bello, muscoloso, forte. Quindi un faraone che cambia un po' i modi di farsi rappresentare e accanto a questo Loret che è un archeologo della fine dell'800, lui scopre la tomba di Amenofi II nel 1898, ma lavora con un metodo molto razionale".

"Victor Loret, l'archeologo che scoprì questa tomba - le ha fatto eco Orsenigo - applicò quasi per primo dei metodi scientifici all'archeologia e noi questi dati li abbiamo potuti trarre dall'analisi del suo giornale di scavo".

La mostra del MUDEC, insomma, rinnova il fascino dell'antico Egitto, puntando però su letture non scontate, a partire dalla scelta di concentrarsi su una figura meno nota. E l'intero percorso espositivo, come è consuetudine nel museo milanese, presenta anche la sezione dedicata i bambini, che questa volta come guida avranno Geronimo Stilton.