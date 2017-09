Moda New York, colori e contrasti di Carolina Herrera al MoMA

New York (askanews) - Ambientazione suggestiva per la collezione primavera-Estate 2018 di Carolina Herrera, che ha scelto il MoMa, il Museum of Modern Art di New York, per far sfilare abiti eleganti e colorati. La stilista agenti ha proposto delle linee semplici ma con contrasti nelle stampe e nei colori accostati in modo ardito ma piacevole.