Porsche al Salone di Francoforte, il debutto della nuova Cayenne

Francoforte, (askanews) - "Porsche qui a Francoforte presenta la terza generazione di Cayenne, un prodotto che ha rappresentato un grande successo per il mercato italiano e in tutto il mondo in generale. E' una versione completamente rinnovata: da un punto di vista stilistico segue quella che è la tradizione del marchio Porsche, ovvero non è una rivoluzione stilistica ma ci sono tanti particolari che la rendono veramente una novità". Il direttore generale di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha illustrato così la novità del marchio tedesco al Salone dell'auto di Francoforte.

Un modello leggermente più lungo e basso e quindi, ha spiegato Innocenti, "con un'impronta ancora più sportiva", e "molti particolari tecnologici mutuati dal mondo delle corse", fra cui "pneumatici diversi fra l'asse anteriore e quello posteriore, ovviamente più larghi nel posteriore". Viene presentato in tre versioni: Cayenne, Cayenne S e Cayenne Turbo, con potenze dai 340 ai 550 cavalli. Nella versione top c'è anche lo spoiler adattivo già sperimentato sulla Panamera Porsche turismo.