Salone Francoforte, ecco la Ferrari Portofino:design e sportività

Roma, (askanews) - Una combinazione di prestazioni pure e versatilità, alla quale si uniscono un divertimento di guida e un comfort a bordo unici sul mercato, un connubio vincente di design, tecnologia e prestazioni. Presentata al Salone dell'auto di Francoforte la Ferrari Portofino, la nuova Gran Turismo V8 del Cavallino Rampante.

Con i suoi 600 cavalli e accelerazioni da 0 a 200 km/h in soli 10,8 secondi, la Ferrari Portofino è la più potente convertibile a offrire contemporaneamente un tetto rigido retrattile, un baule capiente e una grande abitabilità, arricchita da due posti posteriori utilizzabili per brevi percorrenze.

La nuova vettura, che prende il nome di una delle località più suggestive della costa ligure, da sempre sinonimo di esclusività ed eleganza, è il modello più versatile della gamma. Una Ferrari da utilizzare tutti i giorni e in grado di trasformarsi da vera coupè 'berlinetta' a convertibile capace di regalare un sound unico e un coinvolgimento nell'esperienza di guida quotidiana. Perfetta per tutte le occasioni, rappresenta un connubio vincente di design, tecnologia e prestazioni. Insomma, un modello maggiormente sportivo senza perdere in eleganza e dinamicità.