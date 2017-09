Salone Francoforte, Ford lancia le nuove Fiesta e suv Ecosport

Francoforte, (askanews) - "Francoforte 2017 è un evento molto importante per Ford in Europa e in Italia. Due le importanti novità che lanciamo qui a Francoforte. La prima riguarda la famiglia Fiesta: abbiamo appena lanciato la versione Titanium e qui mostriamo in anteprima le due versioni. La prima, la St-line, versione più sportiva, che si rivolgerà a clienti molto più giovani e la versione Vignale che si contraddistingue per la ricercatezza e gli elementi importanti di qualità all'interno dell'abitacolo. La seconda novità è l'Ecosport". Lo ha spiegato il presidente e ad di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, intervistato al Salone dell'auto di Francoforte.

"I suv rappresentano un segmento troppo importante per non essere leader nella qualità e nel design - ha proseguito -. Aggiungiamo alla Kuga e alla Edge, il suv medio e grande, la nuova Ecosport, che arriverà nel gennaio 2018. Un prodotto che aggiunge rispetto alle versione precedente tanta qualità. Ricordo che è un prodotto altamente ingegnerizzato e verrà prodotto totalmente in Europa, aggiunge tanta qualità alle motorizzazioni, con ridotti Co2 e consumi e motorizzazioni diesel che arrivano fino a 125cv e introduciamo per la prima volta la versione a quattro ruote motrici. Quindi due novità di prodotto, Fiesta e Focus che si aggiungono a un portafogli di prodotti Ford già estremamente completo", ha concluso.