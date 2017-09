Salone Francoforte, Lexus punta sul rinnovo della Ct e della Nx

Francoforte, (askanews) - "Noi puntiamo quest'anno sul rinnovo della nostra gamma. Sostanzialmente le due più grandi novità al Salone sono il rinnovo della Ct e della Nx: in particolare la Nx, che è il nostro best seller, la vettura più venduta in Italia per la gamma Lexus, che ci ha permesso negli ultimi tre anni di triplicare il volume di vendita per il mercato italiano". Così Luigi Lucà, direttore di Lexus Italia, ha spiegato le novità della casa giapponese dal Salone dell'auto di Francoforte.

"Ci aspettiamo di aumentare la visibilità del brand e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento che è 100% ibrido. Noi rappresentiamo le tecnologie alternative, le motorizzazioni alternative già da diversi anni. E siamo contenti che finalmente il mercato lo abbia riconosciuto: infatti tutti gli altri brand si stanno muovendo esattamente nella stessa direzione", ha aggiunto.