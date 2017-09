Salone Francoforte, Volkswagen Italia: entro 2030 tutto elettrico

Francoforte, (askanews) - Il Salone dell'auto di Francoforte rappresenta per Volkswagen "un palcoscenico e una vetrina per tutte le novità di prodotto imminenti". Massimo Nordio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Volkswagen Italia, a margine del Salone dell'auto di Francoforte ha illustrato la nuova frontiera del gruppo di Wolfsburg: l'elettrico. "Il nostro percorso ci deve portare ad avere entro il 2030 una gamma di 300 modelli diversi di autoveicoli, per ognuno dei quali ci sarà almeno una versione elettrica. Di fatto si tratta dell'elettrificazione del gruppo Volkswagen, che avverrà a tappe, prima di avere in Italia il 100% di auto elettriche, che avverrà chiaramente dopo il 2030".

"Pensiamo inoltre all'adeguamento alle tecnologie tradizionali - ha aggiunto - ovvero all'introduzione del catalizzatore SCR (Selective Catalyst Reduction) su tutti i nostri motori diesel, e del filtro antiparticolato su tutti i motori benzina. Da ultimo, anche per quanto riguarda il metano, alimentazione a bassissimo impatto ambientale, ci sarà un forte sviluppo. Quindi tutte queste tecnologie accompagneranno l'elettrico verso la sua corsa e il predominio", ha concluso Nordio.