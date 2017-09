Tragedia a Pozzuoli, famiglia muore alla Solfatara: 3 vittime

Pozzuoli (askanews) - Tragedia alla Solfatara di Pozzuoli dove tre turisti torinesi sono morti. Si tratta di padre di 45 anni, madre di 42 e del figlio 11enne, mentre il figlio più piccolo, di 7 anni, è salvo.

Secondo una prima ricostruzione il bambino ha oltrepassato le recinzioni correndo in una zona vietata; i genitori lo hanno seguito per riportarlo indietro e sono finiti tutti e tre in un cratere.

Illeso l'altro bambino che è corso via per cercare aiuto. Inutile l'arrivo del 118 che ha potuto solo constatare la morte delle tre persone, probabilmente causata dalle esalazioni, ma i dettagli verranno chiariti solo con l'autopsia. I tre corpi sono stati tutti recuperati grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.