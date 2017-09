Irma in Florida, ecco quel che resta di Vilano Beach

Miami (askanews) - Case distrutte, pali della luce divelti. Ecco quel che resta di Vilano Beach, una tranquilla spiaggia della Florida, nella zona di Jacksonville, battuta dalla furia dell'uragano Irma. Quindici milioni di persone in nello statop americano e un milione in Georgia sono senza elettricità. Questo è uno degli effetti del passaggio dell'uragano. Irma ha provocato sei morti in Florida, tre in Georgia e uno in South Carolina; in precedenza, aveva causato la morte di almeno 35 persone sulle isole caraibiche.