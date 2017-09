Piazzapulita e il filo che lega eventi internazionali e politica

Roma (askanews) - I grandi eventi internazionali e la politica italiana saranno al centro di "Piazzapulita", il talk condotto da Corrado Formigli in onda da giovedì 14 settembre su La7. Un reportage esclusivo da Raqqa apre la nuova stagione, in cui anche il dibattito sulle elezioni sarà in qualche modo influenzato da ciò che avviene sullo scenario internazionale.

"Non ci preoccupiamo minimamente di sapere che fine fanno i migranti che vengono fermati in Libia. Ci interessa solamente sapere che non sbarcheranno sulle nostre coste. Ma quale è il prezzo che pagheranno questi migranti e pagheremo noi, la patria, il continente dei diritti civili, a lungo termine, anche nella percezione e nell'immaginario del mondo che sta dall'altra sponda del Mediterraneo, noi questo non lo stiamo calcolando.

"Non perderemo d'occhio, certo, le elezioni, ma credo che le elezioni si giochino molto sul tema dell'immigrazione e sul tema della paura, e quindi credo che il racconto dei grandi fatti internazionali si intreccerà continuamente con i fatti interni".