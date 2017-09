Salone Francoforte, Opel: due anteprime, Grandland X e Insignia

Francoforte, (askanews) - "Francoforte è per noi un salone fondamentale, essendo una marca tedesca questo è il mercato più importante che abbiamo. Francoforte - ha spiegato Paola Trotta, direttore della Comunicazione di General Motors Italia - porta due anteprime mondiali: stiamo parlando della Grandland X, che è un suv compatto molto versatile e della Insignia nella versione Gsi sportiva e nella versione più avventurosa che è la Country Tourer. Per quanto riguarda la Grandland X stiamo parlando di un segmento C, quindi più piccola di una berlina, molto spazio interno, tecnologia di segmento superiore, un'auto iperconnessa e un'auto molto sicura. Per quanto riguarda invece l'Insignia, il nostro cavallo di battaglia, una versione sportiva con un motore 2 litri, 210 cv turbo, quindi una macchina molto precisa da guidare, molto divertente, che poi anche in versione Country Tourer, in versione un po' più suv".

"Il 2017 - ha aggiunto Trotta - è un anno molto importante perché abbiamo lanciato ben sette nuovi modelli: quelli che vedete sono solo alcuni di tutte le ultime vetture che lanceremo, che hanno non solo a che fare con i suv ma anche con i veicoli commerciali grazie a Vivaro e con una versione molto importante dell'Astra, Astra metano che va a colmare un'esigenza di mercato molto sentita".