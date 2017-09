Salone Francoforte, Smart presenta EQ fortwo: city car del futuro

Francoforte, (askanews) - Più che un'auto sarà un maggiordomo personale come l'ha definita la numero uno di Smart, Annette Winkler. Verrà a prenderci finito il concerto o andrà a scuola a prendere i bambini o ad accompagnarli. Il tutto con il semplice click sul cellulare. Queste solo alcune delle dotazioni della Smart EQ fortwo che Mercedes ha presentato al salone dell'auto di Francoforte.

Una vettura a misura di futuro molto compatta, pensata per il 2030, completamente elettrica e autonoma. Soprattutto un'auto studiata per essere totalmente integrata con la città: sempre in movimento, condivisa da più clienti ma che nello stesso tempo, una volta entrati in macchina, diventa al 100% del passeggero con un abitacolo spazioso, quasi un divanetto per due, senza alcun pedale né volante.

Una volta saliti in macchina poi la Smart EQ fortwo sarà in grado di riconoscere il passeggero, di cambiare colore o musica all interno a seconda dei gusti di chi vi entra o di mandare messaggi all'esterno. L'auto comunicherà anche con i pedoni grazie alla parte frontale interattiva attraverso la quale la Smart dirà se attraversare, ad esempio, o meno. L'auto avrà una ricarica a induzione e sarà in grado di andare da sola a ricaricarsi nonché di immagazzinare energia elettrica ed eventualmente di immetterla in rete.