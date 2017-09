X factor 2017: Maionchi e Levante giudici, inediti al quinto live

Milano (askanews) - Aspiranti concorrenti alle audizioni arrivati da 16 Paesi del mondo, canzoni non solo in inglese e italiano ma anche in altre lingue, la presentazione dei brani inediti già a metà percorso e cioè alla quinta puntata dei live: sono le novità della nuova edizione di "X Factor", il programma di Sky che vede due nuovi ingressi tra i giudici cioè Mara Maionchi, un ritorno, e la new entry la cantautrice Levante.

"Sono stata un giudice molto emotivo perchè non è facile prendere le distanze da chi spera di realizzare un sogno, io sono sempre molto vicina ai coraggiosi, ma a tratti severo perchè ho dovuto imporre il mio gusto quando è stato il momento di farlo".

Mara Maionchi, unica discografica in giuria, rimarca l'importanza del lavoro per riuscire ad emergere, così come ha fatto con i concorrenti della sua squadra.

"Lo è per tutti i lavori non solo per fare i cantanti o gli artisti, il lavoro genera crescita, curiosità, miglioramento, bisogna farlo e cercare cose nuove. Deve essere particolare e innovativo, sarà molto difficile, se troviamo qualcuno che ha queste doti lo aiuteremo a farla crescere".

Le due donne si uniscono a Fedez e Manuel Agnelli, cantante degli Afterhours, che ha lodato in particolare la collega cantautrice.

"Levante la sento molto vicina come visione delle cose e mondo musicale, è proprio con lei che probabilmente avrò le discussioni pi accese perchè intreremo nel vivo degli argomenti. Ho scelto i concorrenti in base al talento ma soprattutto in base alla loro personalità e identità: l'anno scorso avevo delle grandi voci quest'anno voglio avere soprattutto delle grandi personalità".

I brani inediti dei concorrenti, uno per ciascuno degli 8 arrivati a quel punto del programma, saranno accompagnati per la prima volta anche dal videoclip. Tra le novità di questa edizione c'è la conduzione di "Stra factor" affidata ad Elio, che ha abbandonato i panni di giudice per cercare i concorrenti più alternativi e stravaganti. La prima puntata di "X Factor" edizione 2017 va in onda il 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno Hd, il giorno dopo in chiaro su Tv8.