Al Festival di Internazionale a Ferrara le "Lettere alla vagina"

Roma, (askanews) - Dopo il grande successo della serie di video "Lettere alla vagina", pubblicati sul Guardian e tradotti da Internazionale, sabato 30 settembre saranno al Festival di Internazionale a Ferrara le due autrici del progetto Mona Chalabi e Mae Ryan. Ce ne ha parlato, a margine della presentazione del festival a Roma, Chiara Nielsen, vice-direttrice di Internazionale e tra le fondatrici del Festival, che si svolgerà dal 29 settembre al primo ottobre nella città emiliana.

"Queste due videomaker, Mona Chalabi, che lavora per il Guardian, e Mae Ryan una regista, hanno fatto questa serie di video che si chiamano 'Vagina dispatches-Lettere alla vagina' in cui giravano per le città americane con delle strane cose, facendo domande alle persone sulle loro conoscenze sulla sessualità femminile, organi sessuali femminili ed emergeva una grandissima ignoranza tra le donne. In seguito andavano a intervistare medici, specialisti etc e si chiedevano: perché non ne sappiamo nulla? Non ne sappiamo nulla per delle ragioni ben definite: per tutti quei tabù e quei silenzi che hanno circondato e continuano a circondare la sessualità femminile. Il loro messaggio dietro questo apparente gioco goliardico è: 'la mancanza di conoscenza rimanda a una mancanza di potere, se noi non conosciamo, non possiamo controllare e gestire il nostro corpo in primo luogo'".