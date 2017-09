Canottaggio, Emmanuele Emanuele: a Reggia Caserta sfida epocale

Roma, (askanews) - "Un grande evento per l'Italia, Oxford e Cambridge, i due equipaggi storici della memoria del mondo del canottaggio, si confrontano in una piscina di dimensioni ridotte".

Così il professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo, in occasione della presentazione della Regata Internazionale Sprint di Canottaggio "Reggia Challenge Cup 2017", III Edizione Oxford Vs. Cambridge in programma il 23 settembre sul rettilineo della mitica Fontana dei Delfini, campo di regata ideale per uno sprint di 350 metri.

"E' una cosa epocale, in aggiunta ci sarà una manifestazione sportiva di grandi club, come l'Aniene, circolo di cui sono socio onorario, con i giovani e ci saranno anche gli atleti che io chiamo più dotati, perché disabile non mi è mai piaciuto come termine, avendo con l'attività sportiva battuto due avversari, quello della gara e quello della vita. E noi che siamo i sostenitori privati più importanti del CIP, il comitato italiano paralimpico, siamo lieti che anche la sensibilità di un atleta del calibro di Davide Tizzano abbia consentito di fare anche questo".

"Noi vogliamo essere i sostenitori di tutte quelle iniziative hanno la finalità di riscatto del meridione, e in questa circostanza mi ha colpito l'intuizione che l'accompagna, cioè unire la cultura, l'arte, la bellezza, la meraviglia del nostro paese a quella attività formativa a cui i giovani si debbono rivolgere per crearsi un futuro nella vita di tutti i giorni che li attende", ha aggiunto il professor Emmanuele Emanuele.