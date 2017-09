Dal 24 settembre al cinema: "Barry Seal - una storia americana"

Milano (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 14 settembre "Barry Seal - Una storia americana" il film di Doug Liman con Tom Cruise nei panni di un aviatore corrotto al soldo dei narcos, contrabbandiere di droga per il cartello di Medellin prima di diventare informatore della Dea. Le riprese della pellicola sono state funestate da un incidente aereo: due stuntman sono precipitati sulle Ande, non lontano da Medellin, al termine delle riprese. Non è la prima volta che Seal arriva al cinema. Nel 1991 Dennis Hopper aveva vestito i panni di Seal in "Un gioco pericoloso".

arry Seal, nome completo Adler Berriman Seal (Baton Rouge, 16 luglio 1939 - Baton Rouge, 19 febbraio 1986), è stato un aviatore e criminale statunitense.

Dopo l'arresto del 1984 a Fort Lauderdale, in Florida, fu accusato di riciclaggio di denaro sporco e di traffico di pasticche e si accordò con il Governo degli Stati Uniti, divenendo informatore per la DEA. Testimoniò, poi, contro il cartello di Medell n, facendo condannare molti narcotrafficanti colombiani. Testimoniò anche contro il governo sandinista in Nicaragua.

Fu assassinato il 19 febbraio 1986 a Baton Rouge, in Louisiana (USA), per ordine dei fratelli Ochoa.

Cinema e televisione

Seal è stato interpretato da Dennis Hopper nel film del 1991 Un gioco pericoloso (Doublecrossed).

Michael Paré interpreta Seal nel film del 2016 The Infiltrator.

Dylan Bruno ha interpretato Barry Seal in un episodio della serie televisiva Narcos.

Seal viene interpretato da Tom Cruise in Barry Seal - Una storia americana (American Made) del 2017.