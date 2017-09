Fuga e una donna soft-sexy nella collezione 2018 di Michael Kors

Roma, (askanews) - Un desiderio di fuga nella collezione 2018 di Michael Kors presentata a New York, con uomini e donne che hanno sfilato assieme su una passerella costruita con doghe di legno.

Le stampe, la lucentezza dei materiali e i colori pastello creano un'atmosfera soft e tranquilla. Vestiti casual, che cadono giù morbidi. Gli abiti da sera con lustrini sono chic, non appariscenti. I colori sono stinti, le maglie oversize sono annodate al bacino, accompagnate da una lunga gonna luccicante.

Continuo a pensare che questo sia il mix tra la grande città e la fantasia del sognatore, quindi è Beverly Hills o Bora Bora? E' Manhattan, è Malibù? E' un glamour vero a piedi nudi"

"Abiti da sera che sembrano tee-shirts o sarong".

"Quando viaggio, sono così stanco di vedere donne il venerdì sera che indossano un abito così stretto che non riescono a muoversi, scarpe con cui non riescono a camminare, abiti che non riescono a chiamare un taxi. Volevamo levare tutto questo e pensare a un modo di essere sexy in maniera più soft. Cose a strati, cose che si muovono nel vento", ha aggiunto.