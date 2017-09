Gentiloni: su migranti abbiamo bisogno di regole diverse da Ue

Corfù (askanews) - "Abbiamo bisogno di regole diverse e insieme Grecia e Italia lavoreranno per avere regole diverse". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlando al vertice intergovernativo Italia-Grecia a Corfù.

"Sul tema migratorio abbiamo grande interesse in comune con Grecia, quello di trasformare gli apprezzamenti che i nostri paesi hanno avuto per lo sforzo a cui siamo stati sottoposti, per la pressione delle migrazioni in cooperazione concreta", ha aggiunto.