Gros-Pietro: grazie alle riforme stiamo tornando a crescere

Torino (askanews) - "Questa ripresa è congiunturale, ma con elementi strutturali, perché finalmente l'Italia sta crescendo a tassi che sono comparabili al resto dell'Europa, e in taluni settori addirittura superiori". Lo ha detto, a margine della presentazione dell'Indagine annuale sul risparmio, il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "Non dimentichiamo - ha aggiunto Gros-Pietro - che gli ultimi dati dicono di un produzione industriale a luglio +4,4% rispetto a un anno prima, esportazioni a +8%. Questi sono dati di assoluto rilievo, sono i migliori degli ultimi anni, ma sono anche molto rilevanti in Europa e sono i primi segnali dei cambiamenti strutturali, cioè delle riforme che sono state fatte negli ultimi anni".