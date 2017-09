Il 2 ottobre la Festa dei Nonni, al via la campagna FederAnziani

Roma, (askanews) - Torna la "Festa dei Nonni - Millepiazze", la campagna di Senior Italia FederAnziani che, in vista della Festa dei Nonni che sarà festeggiata il 2 ottobre, promuove attraverso l'omonima Fondazione oltre un mese di iniziative a sostegno degli over 65. Progetti e appuntamenti su tutto il territorio nazionale per celebrare il ruolo dei nonni ed evidenziare il valore insostituibile che costituiscono all'interno della famiglia e della società, per fornire un'occasione di riflessione sulle loro problematiche e offrire soluzioni, e per sostenere i Centri Sociali Anziani come essenziali punti di riferimento per i senior.

Testimonial della campagna è il comico e attore Giovanni Vernia, autore di un divertente spot televisivo e web nel quale tocca con ironia il tema dell'importanza del ruolo dei nonni nella vita quotidiana.