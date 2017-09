India, a New Delhi manifestazione a sostegno dei Rohingya

Roma, (askanews) - Centinaia di indiani hanno manifestato a sostegno dei Rohingya (il gruppo etnico di religione islamica del Myanmar, nome ufficiale della Birmania), davanti all'ambasciata birmana a New Delhi. Una grande manifestazione di protesta contro il governo birmano per il trattamento riservato alla minoranza musulmana. Secondo l'Onu, circa 313.000 Rohingya sono fuggiti dalle violenze in Myanmar per entrare in Bangladesh dal 25 agosto scorso. "Una pulizia etnica", l'ha definita l'Onu. E il segretario generale del Palazzo di Vetro ha lanciato un appello alle autorità di Myanmar affinché sospendano le operazioni contro i Rohingya, nello stato Rakhine.