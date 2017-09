Malaysia, 24 morti in un incendio in una scuola islamica

Kuala Lumpur (askanews) - Almeno 24 persone, per la maggior parte adolescenti, sono morte in un incendio in una scuola islamica a Kuala Lumpur, in Malaysia. Il fuoco si è sviluppato poco prima dell'alba nell'edificio di due piani situato nel centro della capitale di questo Paese del Sud-Est asiatico.

I vigili del fuoco hanno domato l'incendio in circa un'ora. "I bambini stavano cercando disperatamente di fuggire dalle fiamme", ha detto il ministro dei Territori della Federazione della Malaysia. "Ma le rencinzioni in metallo hanno impedito loro di lasciare l'edificio in fiamme", ha aggiunto il ministro.

Il direttore della polizia di Kuala Lumpur ha dichiarato che "i corpi sono stati completamente bruciati". "Purtroppo, c'era un solo ingresso, quindi non potevano scappare. Tutti i corpi sono stati scoperti ammassati l'uno sull'altro", ha aggiunto.

Il bilancio finale è di 24 vittime, 22 studenti e due insegnanti. "Penso si tratti di uno dei peggiori drammi nel Paese degli ultimi 20 anni. Stiamo indagando sulle cause dell'incendio", che al momento restano ignote, ha commentato il direttore del Centro per gli incendi e i soccorsi di Kuala Lumpur.