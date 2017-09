Porsche verso un 2017 da record, il futuro è sempre più elettrico

Francoforte (askanews) - Porsche Italia va verso un 2017 da record. "A livello globale molto bene - ha detto il direttore generale di Porsche Italia, Pietro Innocenti, parlando dei risultati della casa automobilistica tedesca - e il primo semestre registra un incremento del 7% a livello mondo. A livello Italia direi molto bene, visto che abbiamo un primo semestre che ha registrato un incremento del 9% sul 2016. E quindi siamo on target per avere forse un anno record anche quest'anno in Italia".

"Sappiamo che è iniziato un progressivo cammino verso l'elettrificazione - ha sottolineato Innocenti al salone dell'auto di Francoforte - e abbiamo sul mercato già oggi la terza generazione di vetture ibride, in particolar modo con la Panamera che è stata appena lanciata".