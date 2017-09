Salone Francoforte, Renault e l'icona Duster: spazio e tecnologia

Francoforte, (askanews) - Renault al salone dell'auto di Francoforte con la nuova Duster. La vettura, da tempo icona della casa francese, si presenta con una veste più tecnologica e un design rinnovato: più spazio all'interno e un nuovo design esterno, senza tradire il dna che la contraddistingue. A sottolinearlo è stato il direttore della comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti. "Rinnoviamo la nostra icona che è il Duster - ha spiegato -. Dopo 7 anni abbiamo venduto un milione di unità in tutta Europa e dunque abbiamo rinnovato questa vettura mantenendo il dna che sono il prezzo accessibile e il design, che è piaciuto moltissimo, e questa anima 4x4".

"Abbiamo rinnovato il design esterno - ha aggiunto - però più un'evoluzione che una rivoluzione: abbiamo alzato la linea della cintura. Abbiamo avanzato il parabrezza, c'è più spazio all'interno, nuovo frontale, nuovo anteriore e cerchi più grandi. All'interno una vera e propria rivoluzione, è stata anche chiesta dai clienti, con un nuovo parabrezza a forma di S, il multimedia che sale per più visibilità, nuovi sedili e nuovi materiali. Tanta tecnologia in più che non esiste oggi su Dacia: abbiamo il clima automatico, abbiamo il sensore di angolo morto, le chiavi in mani libere, abbiamo il design control per il discorso delle capacità fuori statistiche e infine questa camera a 360 gradi che è molto utile quando si fanno i fuori strada. E tutto questo a un prezzo imbattibile perchè la formula magica è qualità Renault al miglior prezzo sul mercato".