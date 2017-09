Elezioni Germania, Schulz sfida Merkel: pronto a nuovo dibattito

Roma, (askanews) - A 10 giorni dalle elezioni tedesche del 24 settembre, il candidato alla cancelleria dei socialdemocratici, dal palco di un comizio a Monaco di Baviera Martin Schulz (Spd) sfida Merkel a un nuovo dibattito, dopo il faccia a faccia televisivo del 3 settembre, che si è concluso con la sconfitta virtuale dell'ex presidente dell'europarlamento.

"La Germania sta bene, questo è vero. Ma la Germania sta molto bene quando la Spd è al governo. O la Germania può fare di più e stare meglio quando un socialdemocratico è il cancelliere della Repubblica federale, lottiamo per questo".

"Le faccio un'offerta Frau Merkel. Il popolo tedesco ha il diritto di ascoltare la visione che lei ha per il futuro di questo paese, sulla digitalizzazione, per esempio, sull'istruzione, per esempio per le pensioni. Questo è il motivo per cui, giorno e notte, in ogni momento, sono pronto per un nuovo duello".