Homi, a Fiera Milano lo stile per la casa riparte dai materiali

Rho-Pero (Mi) (askanews) - Che si tratti di oggetti per la casa, tessuti, bigiotteria o accessori per la cucina e la persona il punto di partenza e la fonte di ispirazione è sempre la materia: legno, vetro, metallo o anche plastica che a Homi, fiera internazionale dedicata alla casa e agli stili di vita, è celebrata con nuovi approcci al design che sposano tecnologia e artigianalità.

Ne è convinto anche Fabrizio Curci, nuovo amministratore delegato di Fiera Milano, che debutta con una rassegna, erede del Macef, che considera un po' il modello delle fiere che vorrebbe, capaci cioè di presentare prodotti nel loro contesto naturale: "È un bellissimo esempio di come l'evoluzione può trasformare un evento già positivo per storia modernizzandolo, aiutando a creare condivisione tra imprese e giovani designer. È l'evoluzione di un formato che ha qualcosa di magico dentro".

In questa ottava edizione di Homi sono infatti in mostra anche 39 prototipi progettati da designer under 35 che hanno vinto la Design Competition. Un'inizitiva della Regione Lombardia, in collaborazione con Adi e Unioncamere, che per l'assessore lombardo allo sviluppo economico, Mauro Parolini, dà una spinta fondamentale ai giovani creativi. "Non ci limitiamo a selezionarli, ma affianchiamo loro un tutor, che è sempre un designer affermato, e un'impresa che li accompagna nella creazione del prototipo. Un modello che ha funzionato bene e che ha aiutato in questi anni oltre 250 giovani designer a farsi conoscere".

Alla fiera parteciperanno 1.370 espositori, di cui il 34% stranieri provenienti da 37 Paesi. Quanto ai visitatori l'obiettivo è quello di aumentare la quota di buyer in arrivo dall'estero, attratti in questa edizione anche dai due giorni di accavallamento con Mipel e Micam, saloni degli accessori e delle calzature, ai quali si potrà accedere con lo stesso biglietto di Homi.