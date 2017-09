Il tifone Doksuri si abbatte sul Vietnam

Nghe An (askanews) - Il Vietnam si prepara ad affrontare la violenza del tifone Doksuri che con le sue massicce piogge e i venti a 155 chilometri all'ora minaccia le coste del centro. Sono già in corso evacuazioni di massa, le autorità temono che potrebbe trattarsi del peggior tifone del decennio.

250mila soldati sono pronti ad intervenire in operazione di salvataggio e soccorso, mentre almeno 47mila persone hanno già lasciato le loor abitazioni per mettersi in salvo.