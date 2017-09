La Corea del Nord lancia un nuovo missile verso il Giappone

Tokyo (askanews) - Un nuovo missile nordcoreano è stato lanciato verso il Giappone: ha sorvolato il Paese ed è caduto nell'oceano al largo dell'isola di Hokkaido.

Il secondo lancio che minaccia direttamente Tokyo in meno di tre settimane è la risposta di Kim Jon Un all'inasprimento delle sanzioni Onu.

Il missile balistico a lungo raggio, partito dall'aeroporto di Pyongyang, secondo il ministero della Difesa di Seoul, avrebbe volato per 3.700 km a una massima altitudine di 770 km.

"Non tollereremo mai che la Corea del Nord continui con queste provocazioni scandalose" ha detto il premier Shinzo Abe che per la seconda volta ha visto il suo Paese in piena emergenza, con milioni di giapponesi svegliati dalle sirene e costretti a rifugiarsi in scantinati o a mettersi al riparo in un edificio.

Anche questo missile potenzialmente avrebbe potuto raggiungere la base militare americana di Guam.