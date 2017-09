La Divina: la mostra "Maria by Callas" alla Seine Musicale

Parigi, (askanews) - "Maria by Callas" è una mostra al teatro Seine Musicale a Boulogne Billacourt, aperta in parallelo alla grande mostra dedicata alla Divina alla Scala nei quarant'anni della morte. Interviste, filmati, estratti sonori, rotocalchi, abiti di scena, fotografie, cronologie, insomma di tutto per ricordare la straordinaria soprano greca.

Tom Volf è il curatore di questa mostra nel nuovo teatro alle porte di Parigi: "E' il frutto di quattro anni di lavoro per trovare inediti, dai filmini in super-8 personali a immagini inedite di scena, registrazioni inedite in prova, conversazioni in cui ci parla, tantissimi documenti nuovi" spiega.

La voce indimenticabile della Callas ci fa ancora vibrare a quaranta anni dalla morte "Lei stessa diceva di essere una personalità doppia, donna e cantante. Per questo la mostra si chiama Maria by Callas. Lei diceva: "C'è Maria, la donna, e c'è La Callas, e vorrei essere all'altezza di quel che ci si aspetta da me" racconta ancora Volf.

Maria by Callas è anche un film di Tom Volf, uscito il 15 settembre in Francia.

Estratti sonori per gentile concessione Fonds-de-dotation-Maria-Callas