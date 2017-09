Le immagini delle fiamme su un vagone della metro di Londra

Londra (askanews) - In questo video pubblicato da alcuni testimoni via Twitter si vedono le primissime immagini delle fiamme che hanno scatenato il panico su un vagone della metro di Londra. Nel video di 20 secondi si vede un secchio in fiamme e alcune buste in un vagone vuoto.

I passeggeri che stavano viaggiando sulla District line, in questo video tutti fuggiti dal vagone, hanno parlato di una palla di fuoco. Alcuni hanno riportato bruciature al viso, ma per ora si parla di feriti lievi.